Meteorolojiden kar ve kuvvetli sağanak uyarısı. Bu akşam başlayacak, gece etkisini artıracak

06.02.2026 16:23

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batısı ile güneyine kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayacak yağışların, gece etkisini artıracağı bildirildi. Doğuda ise kar bekleniyor.

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

BU AKŞAMA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

Gece saatlerinden itibaren ise yağışlar Bursa ve Yalova çevrelerinde şiddetini artıracak. Yağış, Bursa'nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

 

Yağışlar cumartesi akşamı etkisini kaybedecek.

Güneyde ise Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak görülecek.

 

Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da, Tunceli, Bingöl ve Muş'un batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.

 

Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

 

Yarın öğle saatlerinden sonra Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kar yağışı etkisini artırırken, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.