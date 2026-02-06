Meteorolojiden kar ve kuvvetli sağanak uyarısı. Bu akşam başlayacak, gece etkisini artıracak
06.02.2026 16:23
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batısı ile güneyine kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlayacak yağışların, gece etkisini artıracağı bildirildi. Doğuda ise kar bekleniyor.
BU AKŞAMA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.
BURSA VE YALOVA'YA DİKKAT
Gece saatlerinden itibaren ise yağışlar Bursa ve Yalova çevrelerinde şiddetini artıracak. Yağış, Bursa'nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.
Yağışlar cumartesi akşamı etkisini kaybedecek.
GÜNEYDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Güneyde ise Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak görülecek.
Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
DOĞUYA KAR UYARISI
Doğu Anadolu'da, Tunceli, Bingöl ve Muş'un batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek.
Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak.
Yarın öğle saatlerinden sonra Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kar yağışı etkisini artırırken, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.