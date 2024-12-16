Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma beklenirken Akdeniz'de için kuvvetli sağanak yağışa karşı önlem alınması duyurusu yapıldı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile (Mardin çevreleri dışında) Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.