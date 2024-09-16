Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.