Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı.Pazar ülke genelinde yazı aratmayan bir hava da geçecek. Pazartesi ise kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Hissedilen sıcaklığın 10-12 derece azalacağı ifade edilirken Meteoroloji; gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı.
Yurdun genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.