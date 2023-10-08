Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.



EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı