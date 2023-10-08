Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı.Pazar ülke genelinde yazı aratmayan bir hava da geçecek. Pazartesi ise kuzey kesimlere soğuk hava inecek. Hissedilen sıcaklığın 10-12 derece azalacağı ifade edilirken Meteoroloji; gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu.

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı.

Yurdun genelinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

Yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları sağanak yağışlı

SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den "pazartesi" uyarısı: Yağmur geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

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