Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi
Türkiye genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken bazı bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sabah saatlerinde yayınladığı uyarıyı güncelleyerek 17 ile yükseltti. Sağanak yağışların etkili olacağı saatlerin de belirtildiği açıklamalarda sel, su baskınları ve dolu yağışına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda gök gürültülü sağanak yağış uyarılarında bulundu. Sabah saatlerinde 10 il için yapılan uyarılar daha sonra 17 ile yükseltildi.