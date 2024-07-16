Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi

Türkiye genelinde aşırı sıcaklar etkili olurken bazı bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de sabah saatlerinde yayınladığı uyarıyı güncelleyerek 17 ile yükseltti. Sağanak yağışların etkili olacağı saatlerin de belirtildiği açıklamalarda sel, su baskınları ve dolu yağışına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü art arda gök gürültülü sağanak yağış uyarılarında bulundu. Sabah saatlerinde 10 il için yapılan uyarılar daha sonra 17 ile yükseltildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 2

17 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Konya, Rize, Bayburt, Ardahan ve Karabük için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 bölge için de saat vererek uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 4

KUZEYDOĞU KESİMLERDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR! 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane’nin güney ve doğusu ile Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Sağanak yağışların bölgede saat 13.00 ile saat 21.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 5

KASTAMONU, KARABÜK VE ÇANKIRI İLLERİ İLE ÇORUM'UN BATISINDA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu, Karabük ve Çankırı İlleri ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

Sağanak yağışların bölgede saat 13.00 ile saat 20.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 6

GÜNEYBATI KESİMLERDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "bugün öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Sağanak yağışların bölgede saat 13.00 ile saat 20.00 arasında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 7

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 8
Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 9
Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 10
Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi - 11
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