Meteoroloji'den saat vererek uyardı! Sağanak yağış uyarısı 17 kente yükseldi

KUZEYDOĞU KESİMLERDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane’nin güney ve doğusu ile Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.



Sağanak yağışların bölgede saat 13.00 ile saat 21.00 arasında etkili olacağı belirtildi.