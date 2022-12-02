Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.