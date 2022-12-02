Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.
Meteoroloji'den alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olacağına ilişkin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) vatandaşları tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Haftalık değerlendirme raporundaki uyarıları işaretleyen Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ise şöyle...