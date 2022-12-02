Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre, yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlara sel uyarı yapıldı. İstanbul için ise aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji'den alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

SEL UYARISI

Meteoroloji, yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olacağına ilişkin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) vatandaşları tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Haftalık değerlendirme raporundaki uyarıları işaretleyen Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ise şöyle...

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

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