Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 7 bölgede yağışlı havanın etkili olacağı belirtilirken batı kesimler için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İşte yurt geneli hava durumu...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 3

Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 4

Hava sıcaklığının Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 5

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 6

6 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 7

7 MART SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 8

8 MART ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 9

9 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU

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