Meteoroloji'den "sarı kod" uyarısı gelmişti: Sağanak bastırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ikazı bulunan Trakya'nın bazı kesimlerinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji'den "sarı kod" uyarısı gelmişti: Sağanak bastırdı

Kırklareli'ndeki sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.



Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşuyor.



Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman yağış etkili oluyor.

Sağanağın bölge illerinde yarın da devam edeceği tahmin ediliyor.




Pazar günü güneşli hava beklenen Trakya'nın hafta ortasına kadar yeniden yağışlı sistemin etkisine gireceği öngörülüyor.

