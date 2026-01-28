Meteorolojiden sarı kodlu uyarı. Yarın sabah Trakya'dan giriş yapacak

Yağışlı hava Akdeniz'in batısında da etkili olacak.

Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve son günlerde şiddetli sağanaklar ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da da yerel olarak çok kuvvetli sağanak beklentisi var.

Bu şehirler için de sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.