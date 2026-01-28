Meteorolojiden sarı kodlu uyarı. Yarın sabah Trakya'dan giriş yapacak
28.01.2026 14:28
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin batısı yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yarın sabah etkili olmaya başlayacak kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 20 kente sarı kodlu uyarı yapıldı.
Türkiye'nin batısı yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yağışlı hava sabah saatlerinde Trakya'dan giriş yapacak.
Yarın sabah Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de kuvvetli sağanak etkili olacak.
Yağışlı hava ilerleyen saatlerde etki alanını genişletecek.
Akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli sağanak görülecek.
AYDIN İLE MUĞLA KIYILARINA DİKKAT!
İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu dokuz şehire yarın için sarı kodlu uyarıda bulundu.
BATI AKDENİZ'E DE UYARI YAPILDI
Yağışlı hava Akdeniz'in batısında da etkili olacak.
Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve son günlerde şiddetli sağanaklar ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da da yerel olarak çok kuvvetli sağanak beklentisi var.
Bu şehirler için de sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı.
FIRTINAYA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz şehir için ise fırtına uyarısı yaptı.
Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Konya, Uşak, Kütahya ve Karaman'da şiddetli esecek rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.