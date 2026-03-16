Meteorolojiden sel uyarısı

Çarşamba günü batı illerinde başlayacak sağanak yağışlar, ilerleyen günlerde tüm yurdu etkisi altına alacak. Ramazan Bayramı arefesinde (perşembe) Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar, bu iller dışında yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü (cuma) de Erzurum, Ağrı, Kars ile Ardahan'a ek olarak Muş, Bitlis ve Hakkari'de sağanak yağış kara dönecek. Cuma günü diğer bütün illerde sağanak yağış bekleniyor.