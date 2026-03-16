Meteorolojiden sel uyarısı
16.03.2026 06:59
Son Güncelleme: 16.03.2026 07:25
NTV - Haber Merkezi
Siirt, Şırnak, Hakkari ve Hatay çevrelerinde taşkınlara neden olan kuvvetli sağanak yağışlar devam ediyor. Meteoroloji, Hatay için sel ve su baskını uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri aralıklı yağışlı geçecek.
Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Çarşamba günü batı illerinde başlayacak sağanak yağışlar, ilerleyen günlerde tüm yurdu etkisi altına alacak. Ramazan Bayramı arefesinde (perşembe) Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar, bu iller dışında yurdun tamamında sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü (cuma) de Erzurum, Ağrı, Kars ile Ardahan'a ek olarak Muş, Bitlis ve Hakkari'de sağanak yağış kara dönecek. Cuma günü diğer bütün illerde sağanak yağış bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 2/15 derece.
- İstanbul 8/11 derece.
- Denizli 6/20 derece.
- İzmir 5/16 derece.
- Adana 10/19 derece.
- Ankara 2/14 derece.
- Samsun 9/12 derece.
- Erzurum 0/5 derece.
- Malatya 3/13 derece.
- Kars 0/4 derece.
- Diyarbakır 4/12 derece.
- Gaziantep 6/15 derece.