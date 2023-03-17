Meteoroloji'den sel uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.