Meteoroloji'den sel uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji, Antalya'da bugün beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' uyarısı yaptı. MGM tarafından, Adana, Burdur, Isparta, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.
Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.