Meteorolojiden sel ve fırtına uyarısı

27.03.2026 07:06

NTV - Haber Merkezi

Bugün Ege Denizi üzerinden lodos fırtınasıyla birlikte gelen yeni yağışlı hava dalgası önce batı bölgelerini, hafta sonu ise tüm yurdu etkisi altına alacak. Ege'de sel tehlikesi, Güney Doğu'da ise yoğun kar uyarısı var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

Ege Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava dalgası bugünde itibaren batı illerini etkisi altına alacak. Hafta sonu ise hemen hemen tüm yurtta yağış var.

İstanbul, Edirne, Çanakkale, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

 

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İzmir'de ise kuvvetli lodosla birlikte yağış çok kuvvetli olacak, sel riski yüksek. Manisa, Aydın, Bodrum hattında da çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise Antalya-Adana çevrelerinde yağış çok kuvvetli olacak.

 

6 KENTE SARI KODLU KAR UYARISI

MGM; Bitlis, Hakkari, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için sarı kod yayınlayarak kuvvetli kar uyarısı yaptı.

YAĞIŞLA BİRLİKTE FIRTINA GELİYOR

Kuvvetli sağanak yağışın beklendiği Kıyı Ege’de hızı saatte 50-70 kilometreyi bulan lodos fırtınası bekleniyor.

 

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 5/6 derece.

 

- İstanbul 7/17 derece.

 

- Denizli 8/20 derece.

 

- İzmir 9/17 derece.

 

- Adana 10/22 derece.

 

- Ankara 4/16 derece.

 

- Samsun 7/15 derece.

 

- Erzurum 0/8 derece.

 

- Malatya 5/18 derece.

 

- Kars 0/4 derece

 

- Diyarbakır 9/16 derece.

 

- Gaziantep 8/17 derece.

