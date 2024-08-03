Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul'da sıcaklık arttı ancak bağıl nem oranı orta seviyede olduğu için geceleri hava bunaltmıyor. Poyrazın pazartesi daha sert esmesi beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 3

İstanbul'da sıcaklık arttı ama bağıl nem orta seviyeli olduğundan, geceleri hava bunaltmıyor. Sıcaklık 34 derece. Poyraz pazartesi daha serin esecek.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 4

Ankara güneşli 36 dereceye çıkıyor. İzmir 37 derece, karayel nemli esiyor.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 5

Bursa güneşli 35 derece.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 6

Antalya'da yüksek bağıl nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık 40 derece. 

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 7

Marmara'da hava güneşli, Çanakkale ve Edirne 38, Balıkesir 37, Kocaeli 35 derece.

Geceleri nem yüksek değil, poyraz pazar orta seviyeli, pazartesi ise daha sert ve serin esecek.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 8

İç Anadolu hafta sonunu sıcak geçiriyor. Eskişehir ve Niğde 34, Kayseri 36, Konya ve Sivas 35 derece. Bölgede rüzgar orta hıza sahip.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 9

Ege'de karayel biraz sert ama kıyılarda nemli esiyor. İç kesimlerde rüzgar daha hafif. Hava güneşli Denizli 40, Manisa 41, Muğla 37, Afyonkarahisar 35, Bodrum 38 derece.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 10

Akdeniz'de yüzde 70’lerdeki bağıl nem ile birlikte hissedilen sıcaklık Mersin ve Adana'da gölgede 42-43 dereceye çıkıyor.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 11

Kahramanmaraş 37, Isparta 36 derece. Hava koşulları sonraki günlerde de fazla değişmeyecek.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 12

Karadeniz güneşli, Zonguldak-Sinop boyunca karayel, Doğu Karadeniz'de ise poyraz orta hızda esecek.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 13

Pazartesi rüzgarlar daha sert. Bolu 32, Samsun 31, Kastamonu 35, Trabzon ve Zonguldak 29 derece.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 14

Doğu anadolu'da yağış çok az noktada, çoğu şehirde hava güneşli.

Erzurum 29, Malatya 37 derece.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Poyraz rahatlatacak! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 15

Güneydoğu'da Gaziantep 40, Diyarbakir 41, Şanlıurfa 42 derece. Salıya doğru hava daha sıcak olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER