Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını belirtildi. Yağışla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceği ifade edildi.

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi( Sivas hariç)Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Macit, bugün Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

EGE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

AKDENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Toroslar mevkii ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi(Sivas hariç) ile Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

ORTA VE DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

19 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

20 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

21 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: Daha da düşecek, yağışlara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

22 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

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