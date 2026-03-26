Meteorolojiden üç aylık tahmin: Yaz erken gelecek!
26.03.2026 11:53
AA
Mart ayında zaman zaman kış değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları nisan ayından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki üç ay için öngörülen mevsimsel sıcaklık verilerini açıkladı.
Yurt genelinde, baharda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi son raporu değerlendirdi.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Bu kapsamda mart, nisan ve mayısta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, "Özellikle sıcaklıkların yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz." dedi.
Şahbaz, martta sıcaklık ve yağışların mevsim normalinde yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:
"- Yurdun batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde olmasını bekliyorduk. Ülkemizi son dönemde etkileyen yağışlı sistemle beraber özellikle Akdeniz ve Ege kesimlerinde yağışlar mevsim normalleri üzerinde oldu.
- Yurdun geri kalanında mevsim normallerinde yağışlar gördük."
BATI VE GÜNEYDE BAHAR DEĞERLERİ AŞILACAK
Mevsimsel sıcaklık tahminlerine göre nisan ayı sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Şahbaz, şöyle devam etti:
"- Nisan ayında yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olmasını bekliyoruz."
Şahbaz, İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi.
MAYIS VE HAZİRANDA HAVA NASIL OLACAK?
Mayıs ve haziranda öngörülen sıcaklık verilerini değerlendiren Şahbaz, sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini öngördüklerini söyledi.
Yurt genelinde mayıs ve haziranda yağışların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Şahbaz, "Nisanda Ege'nin kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinde yağışlar göreceğiz." bilgisini verdi.
Şahbaz, üç aylık dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına zaman zaman düşebileceğini ancak ortalama sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağını kaydetti.