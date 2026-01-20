Meteorolojiden üç şehir için sarı kodlu uyarı: Yarın sabah etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgar yarın sabahtan itibaren etkisini artıracak.

Muğla'nın Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde rüzgarın zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise İzmir ve Aydın'da rüzgar sert esmeye başlayacak.