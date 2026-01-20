Meteorolojiden üç şehir için sarı kodlu uyarı: Yarın sabah etkisini artıracak
20.01.2026 15:16
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ege kıyılarında fırtına bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle üç il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Türkiye'nin batısında yarından itibaren fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgar yarın sabahtan itibaren etkisini artıracak.
Muğla'nın Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde rüzgarın zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Öğle saatlerinden itibaren ise İzmir ve Aydın'da rüzgar sert esmeye başlayacak.
Sarı kodlu uyarının yapıldığı üç şehirde etkili olacak fırtınanın perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın zaman zaman fırtına değerlerine yakın esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.