Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat!
İstanbul'da poyraz çok sert esiyor. Kentte kısa süreli de olsa yağış beklenirken yarın yurdun büyük bir bölümüne sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Meteorolojiden yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.