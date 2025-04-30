Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat!

İstanbul'da poyraz çok sert esiyor. Kentte kısa süreli de olsa yağış beklenirken yarın yurdun büyük bir bölümüne sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

Meteorolojiden yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat! - 2

Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat! - 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat! - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat! - 5

30 NİSAN ÇARŞAMBA

Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı: Poyraz üşütecek, sağanağa dikkat! - 6

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