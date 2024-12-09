Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Marmara Bölgesi'nde yeni hafta yağışla başlarken lodos sert esmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak geçişlerin beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.