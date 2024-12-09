Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Marmara Bölgesi'nde yeni hafta yağışla başlarken lodos sert esmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün sabah saatlerinden itibaren kentte gök gürültülü sağanak geçişlerin beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat, Siirt ve Iğdır çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Ege kıyıları yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Bayburt, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 2

AKOM'DAN UYARI 

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 3

10 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı verdi.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 4

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 5

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 6

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 7

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun 'un iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bayburt çevreleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 12

9 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 13

10 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 14

11 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 15

12 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteorolojiden ve AKOM'dan uyarı: İstanbul dahil 10 il için sarı ve turuncu kod - 16

13 ARALIK CUMA HAVA DURUMU

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