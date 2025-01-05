Meteorolojiden yeni hafta raporu: Sıcaklık ortalamanın 6-7 derece üzerine çıkacak
Pazartesi̇ Cezayir üzerinden lodosla ılık hava geliyor. Sıcaklık ortalamanın 6-7 derece üzerine çıkacak. Bugün Doğu'da kar, Batı'da ise kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Beş büyük kentte hava güneşli̇, rüzgar hafifledi, sıcaklık artıyor, İstanbul ve Bursa 15, İzmir 17, Antalya 20 derece. Ankara ise puslu 6 derece. Çarşamba sıcaklık 14 dereceye yükselecek.
Marmara'da hava güneşli̇, Salı’dan itibaren daha sert esecek lodos halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Sıcaklık 14-15 dereceye yükselecek.