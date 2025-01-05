Meteorolojiden yeni hafta raporu: Sıcaklık ortalamanın 6-7 derece üzerine çıkacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Bitlis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.