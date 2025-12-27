Meteoroloji'den yeni harita. İstanbul için tarih verildi
27.12.2025 05:24
Son Güncelleme: 27.12.2025 20:52
NTV - Haber Merkezi
İzlanda ve Rusya soğukları Tüm Türkiye'yi donduracak. Meteoroloji 12 ili turuncu, 26 ili ise sarı kodla kuvvetli kar ve buzlanmaya karşı yağışına karşı uyardı. Bazı illerde kar kalındığı 1 metreyi geçti. Yılbaşında ise birçok ilde yoğun kar yağışı beklenirken, İstanbul'a kar için de tarih verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini arttırdı.
MGM'nin tahminlerine göre Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere Türkiye genelinde hissedilir derecede azaldı. MGM, bugün özellikle kuzey, iç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Öte yandan Meteoroloji, 5 günlük yeni harita yayınladı. Buna göre yılbaşı akşamı Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı görülecek. İstanbul'da ise 1 Ocak'ta tüm kent genelinde kar yağışı bekleniyor. Yeni yılın ilk gününde ülke genelinde etkili olacak kar yağışı 3 Ocak'tan itibaren etkisini yitirecek. Bu tarihten sonra hava sıcaklıkları da bir miktar yükselecek.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 4 DERECEYE DÜŞTÜ
İstanbul genelinde bugün ise hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü. Termometreler 4 dereceyi gösterirken meteorolojiden havanın daha da soğuyacağı uyarısı geldi.
BOLU DAĞI'NDA AĞIR TONAJLI ARAÇLARA İZİN VERİLMİYOR
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu.
Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde devam ederken, yer yer sisin de etkili olduğu kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman azalıyor
Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetre olduğu güzergahta jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.
Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor.
BAŞKENTTE MEVSİMİN İLK KARI
Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki vatandaşlar, sabah beyaz örtüyle kaplanan binaların çatıları ve araçlarla karşılaştı. Ayrıca yağan karın yollarda da ince tabaka oluşturduğu görüldü.
Beypazarı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek kesimlerdeki Kurtkovan ve Batca mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.
ESKİŞEHİR'DE SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1 ve en yüksek 1 derece ölçüldüğü Eskişehir'de binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü. Porsuk Çayı ve çevresinde kar güzel görüntüler oluşturdu.
Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Karayolları görevlileri ise tuzlama çalışması yaptı.
BARTIN'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI
Bartın'da kent merkezinde, köylerinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezi ve yakın köylerde dolu ve karla karışık yağmur şeklideki yağışlarla, yollar kısa süreliğine beyaza büründü. Yağışların ardından açan güneş ile kar erirken yaşam normale döndü. İl merkezine, Ulus ilçesine bağlı yüksek belde ve köylerde ise yoğun kar yağışı ise etrafı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı köylerde 25 santimetreyi, bazı bölgelerde ise 1 metreyi geçti.
KARS VE ARDAHAN'DA TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezleri beyaza büründü. Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışıyla kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, tarihi yapılarda güzel görüntü oluştu.
Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her taraf beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
VAN-BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.
Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.
İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK İSTANBUL'DA 8 GÜN SÜRECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.
Buna göre İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.
Kentte sıcaklıklar 4 derecelere gerileyecek. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
BURSA'DA ARAÇLAR YOLDA KALDI
Bursa’da Uludağ’ın yanı sıra, yüksek kesimde bulunan ilçelerin bir kısmında da kar yağışının etkisini arttırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. İnegöl-Domaniç arasındaki kara yolunda bazı araçlar kış lastiği olmadığı için yolda kaldı. Araçların güçlükle ilerlediği yolda, Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ise ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.
Orhaneli ilçesi Kaplıkaya mevkisinde ise kar nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek yardım bekledi.
PALANDÖKEN'DE KAR SEVİNCİ
Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde kartpostallık görüntüler çıktı.
Yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı en fazla kayak merkezinde hizmet veren turizm işletmelerini sevindirdi. Yılbaşı tatili öncesi otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu ifade eden işletmeciler, Palandöken'i tercih eden kayak severlerin kayağın keyfini doyasıya yaşayabileceğini belirttiler.
BİNGÖL'DE TIR'LARA KAR ENGELİ
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası yollar TIR geçişlerine kapatıldı.
Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" ifadesine yer verildi.
Valilikçe daha sonra yapılan açıklamada da Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Elazığ'ın Karakoçan ayrım kavşağı arası, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Genç ilçesi girişi ile Bingöl-Diyarbakır il sınırı arası ve Bingöl-Muş Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Muş il sınırı arasının da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR trafiğine kapatıldığı bildirildi.
12 KENTE TURUNCU UYARI
Kıyılarda ve güney kesimlerde sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.
MGM; Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce'yi turuncu kod yayınlayarak kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.
26 İLDE SARI ALARM
Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan, Iğdır,
KAR 20 SANTİMETREYİ BULABİLİR
Sakarya’nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli’nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiği uyarısı yapan MGM'nin değerlendirmelerine göre bu bölgelerde kar kalınlığı 5 ila 20 santimetre olacak. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
DENİZLERDE FIRTINA
Meteoroloji, Karadeniz ile Akdeniz'de ise 50-75 km/saati bulacak şiddette fırtına beklendiğini bildirdi.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 1, 6 derece.
- İstanbul 4, 7 derece.
- Denizli 5, 7 derece.
- İzmir 5, 10 derece.
- Adana 6, 15 derece.
- Ankara 0, 3 derece.
- Samsun 5, 8 derece.
- Malatya -1, 3 derece.
- Erzurum -4 , 1 derece.
- Kars -9, -1
- Diyarbakır 1, 7 derece.
- Gaziantep 2, 9 derece.