Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı

Marmara ve Ege Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girdi. 5 gün sürmesi beklenen yağışların için meteoroloji yeni rapor yayımladı. Son rapora göre, İstanbul ve Ankara ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da sağanak bekleniyor. Beklenen sağanak yağış için İstanbul ve Ankara Valilikleri de uyarı yayımladı. Her iki uyarıda da iki şehirde de akşam saatlerinde etkili sağanak yağış beklendiği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu…

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 1

Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.

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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara ile Isparta, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırkalerli şehirleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul’daki uyarı “turuncu” kodlu verilirken, diğer şehirlerde “sarı” kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 3

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, "Marmara Bölgesi'nde 28 Eylül 2023 (Perşembe) günü devam eden gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde  yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 4

BİR UYARI DA ANKARA VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul’daki uyarının ardından bir uyarı da başkent Ankara için yapıldı.

Ankara Valiliği’nen yapılan açıklamada, “Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da uzun zaman sonra yağmur var, sıcaklık 24 derece. Sonraki günlerde yağış zayıf. Ankara, İzmir, Bursa'da da sağanak geçişi olacak. Antalya'nın ise yağmur daha çok iç kesimlerinde. Ankara 27, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 30 derece.

Marmara genelinde Edirne'den Sakarya'ya kadar yağmur var ve ara ara kuvvetli de olacak. Sıcaklıklar 24-26 dereceye iniyor.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 6

İç Anadolu'da Eskişehir tarafı yağışlı. Sivas 29, Eskişehir 27 derece. Hafta sonu yağış bölge genelinde ve daha kuvvetli olacak.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 7

Ege'de yağışlar daha çok iç kesimleri etkilese de kıyılarda da görüleceak. Bölgede 3-4 gün boyunca aralıklı yağmur var. Manisa 29, Muğla 26, Bodrum 31 derece.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 8

Akdeniz'de sıcaklık biraz düşüyor, yaylalar ve todoslar bölümünde yağış geçişleri olacak. Cuma akşamı Adana'ya yağmur gelecek. Adana ve Mersin 32, Isparta 27 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

Karadeniz'de Düzce, Kastamonu boyunca yağmur var. Bölgede yağışlar 5 gün sürecek. Bolu 25, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 31 derece. Cuma günü Erzurum, Kars kesiminde yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 9

28 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 10

29 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 11

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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 12

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı - 13

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