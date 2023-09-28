Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı
Marmara ve Ege Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girdi. 5 gün sürmesi beklenen yağışların için meteoroloji yeni rapor yayımladı. Son rapora göre, İstanbul ve Ankara ile Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova’da sağanak bekleniyor. Beklenen sağanak yağış için İstanbul ve Ankara Valilikleri de uyarı yayımladı. Her iki uyarıda da iki şehirde de akşam saatlerinde etkili sağanak yağış beklendiği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu…
Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.