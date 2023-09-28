Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara ile 9 il için sağanak yağış uyarısı

BİR UYARI DA ANKARA VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul’daki uyarının ardından bir uyarı da başkent Ankara için yapıldı.

Ankara Valiliği’nen yapılan açıklamada, “Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.