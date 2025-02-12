Meteorolojiden yeni tahmin: Kar ne zaman etkisini yitirecek?
Türkiye genelinde birkaç gündür Sibirya soğukları etkili oluyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artacak. İstanbul ve Ankara'da gelecek 3 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor.
Meteorolojiden sevindiren haber geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.