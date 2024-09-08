Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftanın ilk gününde kuzey bölgelerde aralıklı yağışlar görülmeye devam edeceğini bildirdi. Sıcaklıklar ise bir kademe daha artıyor.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 2

İstanbul ve Bursa'da pazartesi de bazı ilçelerde yağmur geçişleri görülebilecek. Poyraz orta hıza sahip, sıcaklık 29-30 derecelerde.

Marmara'da daha çok Kocaeli, Sakarya, Bilecik tarafında olmak üzere sağanak geçişleri olacak. Rüzgar kuzeydoğudan orta hızda esecek.

Edirne 30, Kocaeli 28, Balıkesir 31 derece.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 3

İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat, Sivas boyunca kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklık öğle 30-32 derece aralığına çıkıyor. Gece ise Sivas ve Kayseri'de 13-14 dereceye iniyor.

Ankara'da hava açık, geceler daha serin olmaya başladı.

Öğle 31, gece 16 derece.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 4

Ege'de hava biraz bulutlanıyor. Salı günü Manisa tarafında aralıklı sağanaklar var.

Karayel denizden nem taşıyarak estiğinden sahillerde bağıl nem yüksek. Denizli 36, Manisa 35, Kütahya ve Muğla 31 derece.

İzmir 32 derece, hava güneşli. Salı yağmur geçişleri bekleniyor.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 5

Akdeniz'de bugünlerde hava güneşli, yüksek bağıl nemin etkisi ile hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece.

Gölgede Kahramanmaraş 37, Isparta ise 32 derece.

Antalya'da bağıl nem yüksek sıcaklık 40 dereceye yakın hissedilecek.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 6

Karadeniz'de Zonguldak'tan Artvin'e kadar yerel yağmur geçişleri pazartesi de bekleniyor. Salı yağışlar çok daha az noktada olacak. Bölgede sıcaklık artıyor.

Bolu ve Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 27 derece.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 7

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Bitlis arasındaki yerel yağmurlar pazartesi ve salı geniş alanda olacağından taşkın ve yıldırımlara karşı tedbirli olunmalı.

Erzurum 26, Malatya 33 derece.

Meteorolojiden yeni uyarı: Sağanaklara dikkat! Sıcaklık yeniden artıyor - 8

Güneydoğu'da rüzgarlar hafifliyor. Hava az bulutlu.

Gaziantep 36, Şanlıurfa 37 derece. 

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