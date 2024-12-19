Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat!
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen soğuk ve yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Rize, Artvin ve Ardahan’da bugün de yoğun kar yağışı görülecek. Rize ve Artvin’in sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak beklenirken, bu iki kentin iç kesimleri ile Ardahan’da yoğun kar yağışı etkili olacak. Doğuda ise çığ tehlikesi var. Megakent İstanbul’da ise bugün az bulutlu bir hava olacak. Sabah saatlerinde etkili olan sis, gece saatlerinde de görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, iki kentin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağını bildirdi.