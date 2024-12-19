Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat!

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen soğuk ve yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Rize, Artvin ve Ardahan’da bugün de yoğun kar yağışı görülecek. Rize ve Artvin’in sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak beklenirken, bu iki kentin iç kesimleri ile Ardahan’da yoğun kar yağışı etkili olacak. Doğuda ise çığ tehlikesi var. Megakent İstanbul’da ise bugün az bulutlu bir hava olacak. Sabah saatlerinde etkili olan sis, gece saatlerinde de görülecek.

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, iki kentin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı yaşanacağını bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 2

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 3

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 4

YÜKSEKLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 5

BATI VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 6

İSTANBUL’DA SİS VE PUSA DİKKAT

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 13 derece olacak. Megakentte bugün sabah saatlerinde görülen sis ve pusun gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Başkent Ankara 7, İzmir ise 18 derece olacak.
Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 7

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 17°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 8

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu
Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 9

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat! - 10

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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