Meteorolojiden art arda uyarılar: Kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtınaya dikkat!

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 17°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu