Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek!

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yarından itibaren fırtınayla birlikte yoğun kar yağışı etkili olacak. Rize ve Artvin sahillerinde kuvvetli sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların, iki kentin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kar yağışı olarak etkili olması bekleniyor. Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin’e turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek! - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek! - 2

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın etkili olması beklenen yağış, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek! - 3

Rize’nin iç kesimleri ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı olarak etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek! - 4

KAR YAĞIŞI RÜZGARLA BİRLİKTE GELECEK

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgede beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Ardahan’da sarı, Artvin’de ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu kodlu uyarı, beklenen hava hadisesinin tehlikeli olduğuna işaret etmektedir.

Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir.

Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir.

Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek! - 5

KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Karadeniz’de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek! - 6

GEMİLER DOĞAL LİMANA SIĞINDI

Fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz’de uluslararası taşımacılık yapan 40’a yakın yük gemisi, Sinop’un güneyindeki doğal limana demirledi.

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