Meteorolojiden turuncu kodlu yoğun kar yağışı uyarısı: Fırtınayla birlikte gelecek!
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yarından itibaren fırtınayla birlikte yoğun kar yağışı etkili olacak. Rize ve Artvin sahillerinde kuvvetli sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların, iki kentin iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kar yağışı olarak etkili olması bekleniyor. Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin’e turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yarın yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.