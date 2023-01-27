Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için ‘turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgar ile birlikte etkili olmaya devam ediyor.
Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.
Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar meydana geldi. Sahilde rüzgar nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken turistler, dalgaların fotoğrafını çekti.
Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde de kuvvetli rüzgar ile fırtına nedeniyle bir ağaç ve elektrik direği devrildi.
Futbol halı sahasına devrilen ağaç nedeniyle tel örgü duvar, kale direği ve saha zarar gördü.
Kaş Belediyesi ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgedeki ağaç ve elektrik direği kaldırarak tahribatı gidermeye çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, yer yer kuvvetli olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.