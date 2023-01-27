Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu

Yurdun güney kesimlerinde şiddetli yağmur ve rüzgar etkisini artırdı. Bu durumdan en çok etkilenen illerden biri de Antalya oldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 1

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün dün çok şiddetli yağış ve fırtına için ‘turuncu’ kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 2

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, kuvvetli rüzgar ile birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 3

Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 4

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar meydana geldi. Sahilde rüzgar nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken turistler, dalgaların fotoğrafını çekti.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 5

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde de kuvvetli rüzgar ile fırtına nedeniyle bir ağaç ve elektrik direği devrildi.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 6

Futbol halı sahasına devrilen ağaç nedeniyle tel örgü duvar, kale direği ve saha zarar gördü.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 7

Kaş Belediyesi ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgedeki ağaç ve elektrik direği kaldırarak tahribatı gidermeye çalıştı.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 8

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, yer yer kuvvetli olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 9
Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 10
Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 11
Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 12
Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Antalya'yı fırtına vurdu - 13

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