Metrelerce kuyruk oldu: 100 liraya alabilmek için saatlerce beklediler
Kartal'da açılışı yapılan bir mağazanın indirim kampanyası izdihama neden oldu. Bin liralık ürünlerin 100 liraya düşmesiyle vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece yarısından itibaren mağaza önünde bekleyerek metrelerce kuyruk oluşturdu.
