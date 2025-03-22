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METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum

İstanbul'da metro seferlerinin son durumu merak konusu. İşe ve okula giden vatandaşlar ise ''Metro kapalı mı, ne zaman açılacak?'' sorgularına yöneldi. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken Vatan Caddesi'nin de çift yönlü trafiğe kapatıldığı belirtildi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açıklacak?

METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum - 1

İstanbul'da metro seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gidecekler metro istasyonlarının hangi seferlerinin ne zamana kadar durdurulduğunu ya da kapatıldığını araştırıyor. İşte, metro seferlerine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum - 2

METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'dan yapılan 19 Mart  tarhli açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.

Metro sefeleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek. Valilik, alınan tedbirlerin 4 gün süre ile uygulanacağını belirtmişti.

METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum - 3

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan paylaşımda ise Vatan Caddesi'nin de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum - 4

Valilikten gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.'' Bu kararlar kapsamında belirtilen metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.

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