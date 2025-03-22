METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum

METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'dan yapılan 19 Mart tarhli açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.



Metro sefeleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek. Valilik, alınan tedbirlerin 4 gün süre ile uygulanacağını belirtmişti.