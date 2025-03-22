METRO AÇILDI MI? Hafta sonu Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattında son durum
İstanbul'da metro seferlerinin son durumu merak konusu. İşe ve okula giden vatandaşlar ise ''Metro kapalı mı, ne zaman açılacak?'' sorgularına yöneldi. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken Vatan Caddesi'nin de çift yönlü trafiğe kapatıldığı belirtildi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açıklacak?
İstanbul'da metro seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gidecekler metro istasyonlarının hangi seferlerinin ne zamana kadar durdurulduğunu ya da kapatıldığını araştırıyor. İşte, metro seferlerine dair detaylar...