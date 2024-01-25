Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası
Bursa’da metro istasyonunda çıkan “yan baktın” kavgasında Deniz Temurtürkan’ı göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emre Esen’in yargılanması tamamlandı. Mahkeme, Esen’e haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Metroda “yan baktın” yartışmasında yolcuyu bıçaklayan sanığa haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Olay, 16 Eylül 2022’de Nilüfer ilçesi Ataevler Metro İstasyonu’nda meydana geldi.
İddiaya göre, Emre Esen ile tanımadığı Deniz Temurtürkan arasında “yan baktın” tartışması çıktı.Tartışmanın büyümesi ile Emre Esen, Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı. Temurtürkan kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular büyük panik yaşadı.