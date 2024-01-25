Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası

Bursa’da metro istasyonunda çıkan “yan baktın” kavgasında Deniz Temurtürkan’ı göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emre Esen’in yargılanması tamamlandı. Mahkeme, Esen’e haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası - 1

Metroda “yan baktın” yartışmasında yolcuyu bıçaklayan sanığa haksız tahrik indirimiyle 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay, 16 Eylül 2022’de Nilüfer ilçesi Ataevler Metro İstasyonu’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Emre Esen ile tanımadığı Deniz Temurtürkan arasında “yan baktın” tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Emre Esen, Temurtürkan'a kafa atıp, göğsünden bıçakladı. Temurtürkan kanlar içinde yerde kalırken, metrodaki yolcular büyük panik yaşadı.

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Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası - 2

Şüpheli olay yerinden kaçarken, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Temurtürkan tedavi altına alındı.

Yakalanıp, 6 ayrı suç kaydı ortaya çıkan Emre Esen de tutuklandı.

Emre Esen hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.
Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası - 3

TACİZ İDDİASI

Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Emre Esen, Temurtürkan’ın bir kadını taciz ettiğini iddia etti.

Temurtürkan’ın kendisine kafa attığını söyleyen Esen, “Ben de tepki olarak ona kafa attım. Temurtürkan'ın belinden silah ya da bıçak çıkaracağını düşünerek cebimde bulunan bıçağı çıkartıp, savurdum. Şahıs çok hızlı üzerime gelince bıçak kendisine isabet etti.” dedi.
Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası - 4

“HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM”

Davanın karar duruşması da görüldü. Son duruşmada da eski beyanlarını tekrarlayan Emre Esen, önceki celselerde aleyhine tanıklık yapan yolculara tepki gösterdiğini belirterek, mahkeme heyetinden özür diledi.

Esen, “İlk celsede mahkemeye değil, tanıklara tepki gösterdim. Hepinizden özür diliyorum.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak müebbet hapse çarptırdığı Emre Esen’in cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak, 8 yıl 3 aya düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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