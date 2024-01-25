Metro istasyonundaki bıçaklı saldırıya 8 yıl hapis cezası

TACİZ İDDİASI

Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında Emre Esen, Temurtürkan’ın bir kadını taciz ettiğini iddia etti.

Temurtürkan’ın kendisine kafa attığını söyleyen Esen, “Ben de tepki olarak ona kafa attım. Temurtürkan'ın belinden silah ya da bıçak çıkaracağını düşünerek cebimde bulunan bıçağı çıkartıp, savurdum. Şahıs çok hızlı üzerime gelince bıçak kendisine isabet etti.” dedi.