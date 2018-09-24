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Metrobüs durağı kilitlendi!

DHA

Yenibosna metrobüs durağında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar, üst geçit tıkanınca uzun süre bekledi.

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    İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.
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    Haftanın ilk iş gününde sabah erken saatlerde Yenibosna metrobüs istasyonunu kullanan yolcular durağa girip çıkmak için kuyruğa girmek zorunda kaldı.
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    Metrobüs durağına ulaşmak isteyen yolcular üst geçidin tıkanmasından dolayı uzun süre beklemek zorunda kaldı.
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