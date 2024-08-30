Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheliye tutuklama talebi: "Uyarı levhası olay günü daha küçüktü"
Küçükçekmece’de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 51 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Metrobüs sürücüsü Düzgün Murat Çetin'in ve denetim amiri Şafak Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın şoförü ve denetim amiri olan Şafak Yıldız ve Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin'in ifadeleri ortaya çıktı. Şafak Yıldız savcılık ifadesinde, " Olay günü idaremdeki aracın 20 metre önünde, üzerinde iki tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen seklinde levha bulunuyordu. Daha önceki günlerde bu levhanın boyutu ok daha büyüktü, ancak olay günü levha daha küçüktü" ifadelerine yer verdi. Metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin ise "Olay yeri öncesindeki rampayı çıktığımda herhangi bir uyarı işareti de yoktu, ben normal hızımda ilerliyordum" dedi..
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.