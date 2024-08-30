Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheliye tutuklama talebi: "Uyarı levhası olay günü daha küçüktü"

'UYARI LEVHASI DAHA KÜÇÜKTÜ'

Metrobüs yolundaki hafif ticari aracın şoförü ve denetim amiri olan Şafak Yıldız savcılık ifadesinde, “11 senedir İETT'de şoför olarak çalışıyorum. Son 5 senedir metrobüste şoförlük yapıyorum. Son 2 aydır saha amiri olarak görevlendirildim. Olay günü saat 06.00'da Beşyol durağında görevime başladım. Saat 08.00 sıralarında 34 DFL 305 plakalı Fiat Doblo marka otomobille araçla yanıma geldi, aracı ben aldım. Zafer Ömür isimli arkadaşım ile birlikte Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki sabit noktada trafiğe kapalı alanda aracı durdurdum.

Benim görevim metrobüs yolu çalışmasından ötürü meydana gelecek metrobüs arızalarında veya kazalarda bu araçta bulunan yolcuların mağdur olmaması için olay mahalline başka bir metrobüsün gelerek yolcuların o araca tahliye edilmesidir.

28 Ağustos günü haftalık iznimi kullanıyordum. Salı günü metrobüs sahasındaki bypass yol Beşyol ile Cennet durağı arasında bir yerde bulunuyordu. Küçükçekmece Adliyesi'nin karşısındaki alana açılan bypass yolu ben dün sabah iş başı yaptığımda gördüm, iki günde bir veya günlük olarak metrobüs çalışma alanındaki bypass yol giriş çıkışları değişmektedir. Yolda tamirat yapıldıkça bypass yol kaydırılarak ilerlemektedir. Bununla ilgili araç şoförlerinin bulunduğu telegramdaki kaptanlar grubuna ve çalıştıkları metrobüsün ekranına uyarı mesajları gitmektedir. Ancak bu mesajları kimin gönderdiğini bilmiyorum.

Bildiğim kadarıyla İBB metrobüs işletme amirliği tarafından gönderiliyor. Bildiğim kadarıyla metrobüs çalışma alanındaki işletmeler ve dubalar yüklenici firma personeli tarafından konulmaktadır. Olay günü idaremdeki aracın 20 metre önünde, üzerinde iki tane ışıklı uyarı lambası ve dur yazısı yazan dikdörtgen seklinde levha bulunuyordu, bu levhayı da yüklenici firma görevlileri koymaktadır, bunun yerini ben tayin etmiyorum, daha önceki günlerde bu levhanın boyutu ok daha büyüktü, ancak olay günü levha daha küçüktü, benim kazanın meydana gelmesinde bir kusurum yoktur, kazadan ben de son anda kurtuldum, ben Zafer Ömür ile araçta bulunduğum sırada Yenibosna istikametinden gelen metrobüsün fren yaptığını ve tekerlerinden duman çıktığını gördüm. Ancak aracın durmayıp bize çarpacağını düşündüğüm için Zafer ile birlikte araçtan hızla uzaklaştım, metrobüs bizim bulunduğumuz araca çarpmadı, bize çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşı istikametten gelen metrobüse yandan sürtmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dedi.