Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece’de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 50 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yeni gözaltılar da var. Yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 1

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 2

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece'de iki metrobüs böyle çarpıştı

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 3

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 4

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Ekipler, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü’nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 5

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 6

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 7
Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi - 8
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