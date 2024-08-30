Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.

Ekipler, yol bakım çalışmasında görevli bulunan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, Yol Bakım Onarım Müdürlüğü’nde müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.