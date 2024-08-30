Metrobüs kazası soruşturmasında yeni gözaltılar: 2 kişi adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece’de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 50 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada yeni gözaltılar da var. Yol bakım çalışmasında görevli metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.