Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y’nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.