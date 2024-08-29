Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı

İstanbul Küçükçekmece’de bu sabah saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Peki metrobüs yolundaki kaza nasıl yaşandı? Hazırlanan ön rapora göre, metrobüs sürücüsü Beyaz Yol çalışmasına ilişkin uyarıyı görmedi. Kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde de kazayı yapan metrobüsün dönmesi gereken noktayı kaçırdığı ve karşısına çıkan araca vurmamak için aniden direksiyon kırdığı ve kazanın yaşandığı görülüyor.

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 1

Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 53 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 53 yaralı

VİDEO: Metrobüslerin kaza anı

TÜRKİYE HABERLERİ

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 2

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 3

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y’nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 4

KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Ve kaza anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 5

YOLU KAÇIRIP ANİDEN DİREKSİYON KIRDI

Raporda, metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 6

Görüntülerde de kaza yapan metrobüsün çalışma yapılan yolda seyrettiği, söz konusu yolda bulunan aracı gördüğü anda da direksiyonu kırarak kazaya neden olduğu görülüyor.

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı - 7
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