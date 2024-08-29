Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı | Ön rapor tamamlandı: Şoför dönmesi gereken yeri kaçırıp aniden direksiyon kırdı
İstanbul Küçükçekmece’de bu sabah saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Peki metrobüs yolundaki kaza nasıl yaşandı? Hazırlanan ön rapora göre, metrobüs sürücüsü Beyaz Yol çalışmasına ilişkin uyarıyı görmedi. Kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde de kazayı yapan metrobüsün dönmesi gereken noktayı kaçırdığı ve karşısına çıkan araca vurmamak için aniden direksiyon kırdığı ve kazanın yaşandığı görülüyor.
Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 53 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.
Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 53 yaralıVİDEO: Metrobüslerin kaza anı