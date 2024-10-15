Metrobüste ilk: Sancıları gelen hamile kadın doğurdu
İstanbul Esenyurt'ta 35 haftalık hamile Hanife Mete, taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğurdu. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi.
Esenyurt’ta hamile Hanife Mete, sancılarının artmasıyla eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı.
Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.