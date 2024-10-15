Metrobüste ilk: Sancıları gelen hamile kadın doğurdu

Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'ne götürüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da çifti hastanede ziyaret etti.