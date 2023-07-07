Metrobüste 120 gün sürecek çalışma (Bazı duraklar 36 saat kapalı kalacak)
Metrobüs hattında “Beyaz Yol” uygulamasının ikinci etap çalışmaları başlıyor. Zincirlikuyu - Şehit Mustafa Cambaz ile Beylikdüzü Son Durak - İBB Sosyal Tesisleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Beton dökümünün gerçekleştirileceği istasyon, 36 saat boyunca kapalı kalacak, metrobüs o istasyonu pas geçecek.
İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi.
Özellikle Okmeydanı - Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü.
Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını belirtti.