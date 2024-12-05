Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim"
İstanbul'da önceki gün çok ilginç bir kaza yaşandı. Yerinden fırlayan rögar kapağı seyir halindeki metrobüsün kapısını kırdı. Kapı önündeki yolcu Emrah Aytiş, araçtan düştü. İnmek için kapıya yaklaştığını söyleyen Aytiş, "Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi.
Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı.