Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim"

İstanbul'da önceki gün çok ilginç bir kaza yaşandı. Yerinden fırlayan rögar kapağı seyir halindeki metrobüsün kapısını kırdı. Kapı önündeki yolcu Emrah Aytiş, araçtan düştü. İnmek için kapıya yaklaştığını söyleyen Aytiş, "Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi" dedi.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 1

Esenyurt'ta 3 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere mevkiinde Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, üzerinden geçtiği rögar kapağının yerinden çıkarak fırlaması sonucu kaza yaptı.

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Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 2

Araca çarpan rögar kapağı metrobüsün kapısına çarparak, kırdı. Bu sırada araç içerisinde kapıya yaslanarak yolculuk eden 2 çocuk babası Emrah Aytiş(34) yola düşerek yaralandı.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 3

Hastanedeki tedavisinin ardından omzu ve kolu alçıya alındıktan sonra taburcu edilen Aytiş, yaşadıklarını anlattı.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 4

"YERE FIRLADIM"

Kaza anını anlatan Emrah Aytiş, "Bakırköy'de metrobüse bindim, evime gidiyordum. Saat 14.30'da bindim. 15.00'da Saadetdere durağına yakın bir yerde, metrobüs seyir halindeyken rögar patladı. Alttan bir patlama oldu. Bilmiyorum artık nasıl bir şey olduğunu. Ondan sonra her iki kapı patladı. Kapı patlayınca çıktı yerinden, ben de o esnada yere fırladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. 35-40 dakikaya yakın ambulans bekledim. Sonra ambulans beni aldı hastaneye götürdü." dedi.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 5

Yaşadıklarına inanamadığını söyleyen Aytiş, "Aklıma gelseydi kapıda durmazdım. Orada durmazdım. İnsanın aklına gelmez daha doğrusu böyle bir şey olacağı. İnecektim, kapıya yanaştım. İnmek için biliyorsunuz metrobüs çok kalabalık, eğer kapıya gelmesen o durağı kaçırıyorsun. Başka bir durağa gidiyorsun. Ondan dolayı mecbur kapıya geldim. O an telefon da elimdeydi. Böyle büyük bir patlama olunca tutamadım kendimi. Direkt gittim zaten" diye konuştu.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 6

"İNSANIN BAŞINA GELMEZ, BENİM BAŞIMA GELDİ"

Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğunu belirten Aytiş, "Evime gidecektim, orada inemedim. Belimde bir kırık şüphesi var. Kolumda ezilme var. Ayağımda da çatlak var. 10 milyonda bir insanın başına gelmeyecek bir şey benim başıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın. İyileştiğimde şikayetçi olacağım. Metrobüs bir de çok hızlıydı" dedi.

Metrobüsten düşen yolcu konuştu! "Patlama olunca tutamadım kendimi, direkt gittim" - 7
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