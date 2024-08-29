Metroda çocuğa şiddet: Şüpheli gözaltına alındı
Hacıosman metrosunda küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili görüntüler üzerine başlatılan çalışmada, çocuğa şiddet uygulayan D.A. gözaltına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" dedi.
Yenikapı-Hacıosman metrosunda saç tokası satan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük bir çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti.