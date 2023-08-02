Metroda eşini bir kadınla gördü: "O eve girmeyeceksin bir daha"

Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı anlar metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Metroda eşini bir kadınla gördü: "O eve girmeyeceksin bir daha" - 1

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metroya binen bir kadın, eşini başka bir kadınla gördü.

Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

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Metroda eşini bir kadınla gördü: "O eve girmeyeceksin bir daha" - 2

Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.

Metroda eşini bir kadınla gördü: "O eve girmeyeceksin bir daha" - 3

Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.

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Metroda eşini bir kadınla gördü: "O eve girmeyeceksin bir daha" - 4

Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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