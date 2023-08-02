Metroda eşini bir kadınla gördü: "O eve girmeyeceksin bir daha"
Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı anlar metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metroya binen bir kadın, eşini başka bir kadınla gördü.
Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.