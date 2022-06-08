Metroda yumruk yumruğa kavga

İstanbul'da Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti.

Haberler - DHA 08.06.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 08.06.2022 - 11:05

Metroda yumruk yumruğa kavga - 1

Bayrampaşa Otogar İstasyonu'nda iki kişi dün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle birbirleriyle tartıştı.

Metroda yumruk yumruğa kavga - 2

Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi.

Metroda yumruk yumruğa kavga - 3

Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.

Metroda yumruk yumruğa kavga - 4

Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Metroda yumruk yumruğa kavga - 5

Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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