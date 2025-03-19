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Metrolar kapalı mı? 19 Mart bugün Taksim metro seferi durduruldu mu, ne zaman açılacak?

İstanbul'da metro seferleri bir süreliğine durduruldu. İşe ve okula giden vatandaşlar ise ''Metro iptal mi, kapalı mı?'' sorgularına yöneldi. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken Vatan Caddesi'nin de trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açıklacak?

Metrolar kapalı mı? 19 Mart bugün Taksim metro seferi durduruldu mu, ne zaman açılacak? - 1

İstanbul'da metro seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gidecekler metro istasyonlarının hangi seferlerinin ne zamana kadar durdurulduğunu ya da kapatıldığını araştırıyor. İşte, metro seferlerine dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Metrolar kapalı mı? 19 Mart bugün Taksim metro seferi durduruldu mu, ne zaman açılacak? - 2

METRO KAPALI MI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.

Metro sefeleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.

Metrolar kapalı mı? 19 Mart bugün Taksim metro seferi durduruldu mu, ne zaman açılacak? - 3

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan paylaşımda ise Vatan Caddesi'nin de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Metrolar kapalı mı? 19 Mart bugün Taksim metro seferi durduruldu mu, ne zaman açılacak? - 4

Valilikten gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.'' Bu kararlar kapsamında belirtilen metro istasyonlarının kapatıldığı bildirildi.

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