Metrolar kapalı mı? 19 Mart bugün Taksim metro seferi durduruldu mu, ne zaman açılacak?
İstanbul'da metro seferleri bir süreliğine durduruldu. İşe ve okula giden vatandaşlar ise ''Metro iptal mi, kapalı mı?'' sorgularına yöneldi. M1 ve M2 metro hatlarının kapalı olduğu bildirilirken Vatan Caddesi'nin de trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı, ne zaman açıklacak?
İstanbul'da metro seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Günün ilk saatlerinde işe ve okula gidecekler metro istasyonlarının hangi seferlerinin ne zamana kadar durdurulduğunu ya da kapatıldığını araştırıyor. İşte, metro seferlerine dair detaylar...