Metrolar kapalı mı? Taksim ve İstiklal Caddesi kapatıldı mı, açık mı?
Taksim ve Şişhane metrosu ve Taksim ile İstiklal'de son durumu bölgede yaşayanlar, çalışanların gündeminde. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede toplantı, yürüyüş, eylem ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin düzenlenmesi 24 saat süre ile yasaklandığı yer aldı. Öte yandan Metro İstanbul'dan da Yenikapı-Hacıosman Metro hattına dair açıklama geldi. Peki, Taksim metrosu kapalı mı? Taksim-İstiklal açık mı, araç ve yaya trafiğine kapalı mı?
Beyoğlu Kaymakamlığı, kamu düzeni ve toplumsal barışa dikkat çekerek, bölgedeki tüm açık alanlarda 1 Temmuz itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi yapılamayacağını paylaştı. Ayrıca İstanbul Valiliği kararı ile Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı. İşte, detaylar...