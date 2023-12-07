Metruk binada bulunan cesetten intikam cinayeti çıktı

BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, cinayetin yaşandığı bölge ve güzergahta incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya’yı evinde öldürdüğü belirlenen Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ı takibe aldı.

Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli’ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı.

Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni Berat S., arkadaşı Mehmet Şirin U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.