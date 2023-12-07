Metruk binada bulunan cesetten intikam cinayeti çıktı
Adana’da yalnız yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya’nın tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Kaya’nın intikam cinayetine kurban gittiğini belirledi.
Adana’da yalnız yaşadığı metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya’nın intikam için öldürüldüğü belirlendi.
Olay, 5 Eylül günü Yüreğir’de meydana geldi.
Aşkın Kaya’nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu.
Eve giren ekipler, Kaya’nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı.