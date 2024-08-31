Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili tarihi, tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen günler arasında yer alıyor. 2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlid Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? - 1

2024 yılının son kandili olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. İslam alemi tarafından her yıl ibadetlerle karşılanan Mevlid Kandili gecesinde yine Müslüman vatandaşlar ellerini Allah'a açıp dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi sonrasında Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? - 2

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? - 3

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? - 4

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

1. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

3. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.

7. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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