Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir?
Mevlid Kandili, 2024 yılının son kandili olarak 14 Eylül'de idrak edilecek. İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili'nde neler yapılacağı, ibadetleri ve duaları, tüm İslam camiası tarafından merak edilmeye başladı. Hadislere göre Mevlid Kandili'nde yapılması tavsiye edilenler tek tek açıklanmıştır. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları, 14 Eylül'de idrak edilecek olan kandil gecesi öncesinde tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. İslam alemi için maneviyatın bol olduğu ve büyük öneme sahip rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kabul ediliyor. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? Mevlid Kandili'nde neler yapılır?