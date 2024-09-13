Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir?

Mevlid Kandili, 2024 yılının son kandili olarak 14 Eylül'de idrak edilecek. İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili'nde neler yapılacağı, ibadetleri ve duaları, tüm İslam camiası tarafından merak edilmeye başladı. Hadislere göre Mevlid Kandili'nde yapılması tavsiye edilenler tek tek açıklanmıştır. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 1

Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları, 14 Eylül'de idrak edilecek olan kandil gecesi öncesinde tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. İslam alemi için maneviyatın bol olduğu ve büyük öneme sahip rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak edilen Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kabul ediliyor. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? Mevlid Kandili'nde neler yapılır?

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Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 2

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, İslâm edebiyatında Muhammed'in doğum gününde yapılan kutlama merasimlerine, bu merasimlerde okunmak üzere yazılan ve bestelenen manzum şeklindeki edebi metinlere verilen isim. Mevlîd, bunun yanında İslam edebiyatında müstakil bir edebî türdür.

Arapça "doğmak", "doğum zamanı" veya "doğum yeri" anlamındaki "velâdet" kelimesinden türeyen "mevlid", zaman içinde bu türdeki eserlere verilen ortak bir isim haline gelmiştir.

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 3

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili hadislerine göre, kandilde yapılması tavsiye edilenler şu şekildedir;

1. ORUÇ TUTMAK

"Resûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.

Resûlullah’a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Siyam 197, 198)

Bu hadisten yola çıkarak Hz. Muhammed'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtilmiştir

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmasa câizdir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Hz. Muhammed'in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur’ân-ı Kerîm’ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor.

Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır.

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 4

2. SALAVAT GETİRMEK

Peygamber Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 5

3. KAZA VE NAFİLE NAMAZI KILMAK

Peygamber Efendimiz: “Namaz, gözümün nûrudur.” (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuşlardır. Hak dostları bu gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza namazı olmayanların nâfile namaz kılınabiliceği bildirilmiştir.

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 6

MEVLİD KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Mevlid Kandili gecesi gibi mübarek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır. İşte Mevlid Kandili duası;

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e (s.a.v.) ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Elhamdülillahi Rabbil Alemin…

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!"

Mevlid Kandili 2024: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları nelerdir? - 7

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

1. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah” demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

3. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.

7. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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