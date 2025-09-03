Mevlid Kandili 2025 tarihi: Mevlid Kandili’nde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Hadislerde, bu geceyi ibadetle geçirmenin önemi özellikle vurgulanır. Mevlid Kandili’nde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:



Oruç tutmak: Resûlullah (s.a.v.) pazartesi günleri oruç tutmuş, bunun sebebini de “O gün benim doğduğum ve bana vahiy geldiği gündür” şeklinde açıklamıştır. (Müslim, Siyam 197-198) Bu sebeple kandil günü oruç tutmak faziletli görülür.



Salavat getirmek: Hz. Peygamber’e salavat getirmek, hem Kur’an-ı Kerim’de emredilmiş hem de hadislerde sıkıntıları giderdiği bildirilmiştir.



Kaza ve nafile namazı kılmak: Kaza borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise nafile namaz kılması tavsiye edilmiştir.



Kur’an okumak ve dinlemek: Bu gece Kur’an-ı Kerim tilavetiyle vakit geçirmek tavsiye edilen ibadetler arasındadır.



Zikir, dua ve istiğfar: Bolca zikir yapmak, günahlardan tövbe etmek ve Allah’tan af dilemek önemlidir.



Cami cemaatine katılmak: İmkan varsa cemaatle namaz kılmak bu gecenin bereketini artırır.