Mevlid Kandili 2025 tarihi: Mevlid Kandili’nde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir?

Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve bu gecenin faziletleri milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. 2025 yılının dördüncü kandili olan Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu simgeler. İslam dünyasında büyük bir manevi coşku ile karşılanan kandilde yapılacak ibadetlere dair hadislerde pek çok tavsiye bulunmaktadır. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir?

Bugün Mevlid Kandili idrak edilecek. Tüm İslam camiası tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Bugün gün boyunca Kuran-ı Kerim okuyacak ve dua edecek olan vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ellerini semaya açacak ve kandil namazı kılacak. İşte Mevlid Kandili ibadetleri, duaları ve faziletleri hakkında bilgiler.

MEVLİD NE DEMEK?

“Mevlid” kelimesi, Arapçada “doğmak”, “doğum zamanı” veya “doğum yeri” anlamlarına gelir. Zamanla Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan eserlerin ortak adı olmuş ve bu eserler İslam kültüründe önemli bir yere sahip olmuştur. Mevlid Kandili de bu anlam doğrultusunda, Müslümanların Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak değerlendirdiği özel bir gece kabul edilir..

MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Hadislerde, bu geceyi ibadetle geçirmenin önemi özellikle vurgulanır. Mevlid Kandili’nde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:

Oruç tutmak: Resûlullah (s.a.v.) pazartesi günleri oruç tutmuş, bunun sebebini de “O gün benim doğduğum ve bana vahiy geldiği gündür” şeklinde açıklamıştır. (Müslim, Siyam 197-198) Bu sebeple kandil günü oruç tutmak faziletli görülür.

Salavat getirmek: Hz. Peygamber’e salavat getirmek, hem Kur’an-ı Kerim’de emredilmiş hem de hadislerde sıkıntıları giderdiği bildirilmiştir.

Kaza ve nafile namazı kılmak: Kaza borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise nafile namaz kılması tavsiye edilmiştir.

Kur’an okumak ve dinlemek: Bu gece Kur’an-ı Kerim tilavetiyle vakit geçirmek tavsiye edilen ibadetler arasındadır.

Zikir, dua ve istiğfar: Bolca zikir yapmak, günahlardan tövbe etmek ve Allah’tan af dilemek önemlidir.

Cami cemaatine katılmak: İmkan varsa cemaatle namaz kılmak bu gecenin bereketini artırır.

MEVLİD KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?

Müslümanlar bu özel gecede Allah’a yönelerek af ve mağfiret dilemek için çeşitli dualar eder. İşte Mevlid Kandili’nde okunabilecek dua örneklerinden biri:

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Ey dertlilerin şifası, acizlerin yardımcısı, yolunu kaybedenlerin rehberi! Bu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi! Bizi İslam, iman ve Kur’an nimetinden mahrum bırakma, dualarımızı kabul eyle, huzurundan boş çevirme ya Rabbi.”

MEVLİD KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Mevlid Kandili, Hz. Peygamber’in dünyaya teşrifini anmakla birlikte Müslümanlara tefekkür imkânı sunan bir gecedir. Bu gece, kulların Allah’a daha fazla yaklaşması, salih ameller işlemesi ve tövbe kapısını aralaması için büyük bir fırsat olarak görülür.

