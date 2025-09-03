Mevlid Kandili 2025 tarihi: Mevlid Kandili’nde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir?
Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve bu gecenin faziletleri milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. 2025 yılının dördüncü kandili olan Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu simgeler. İslam dünyasında büyük bir manevi coşku ile karşılanan kandilde yapılacak ibadetlere dair hadislerde pek çok tavsiye bulunmaktadır. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri, duaları ve faziletleri nelerdir?
Bugün Mevlid Kandili idrak edilecek. Tüm İslam camiası tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Bugün gün boyunca Kuran-ı Kerim okuyacak ve dua edecek olan vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ellerini semaya açacak ve kandil namazı kılacak. İşte Mevlid Kandili ibadetleri, duaları ve faziletleri hakkında bilgiler.