Mevlid Kandili Diyanet takvimi 2025: Mübarek Mevlid Kandili için geri sayım

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı gece olması sebebiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan bu geleneğin kökeni, 12. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Türkiye’de ise özellikle Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n Necat” adlı mevlid eseri ile bu gece daha anlamlı hale gelmiştir. Kandil gecelerinde mevlid okunması da bu geleneğin bir parçasıdır.