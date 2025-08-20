Mevlid Kandili Diyanet takvimi 2025: Mübarek Mevlid Kandili için geri sayım
İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anmak için idrak edilen Mevlid Kandili, 2025 yılında da büyük bir manevi coşkuyla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi ile birlikte Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Müslümanlar, bu mübarek gecede camileri dolduracak, dualar edilecek ve salavatlarla Hz. Peygamber’in kutlu doğumu yad edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?
2025 Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için mübarek günler arasında yer alan Mevlid Kandili bu yıl yine dualarla idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı gece olması sebebiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olan Mevlid Kandili'nin kutlanacağı tarih belli oldu. İşte Diyanet'e göre 2025 Mevlid Kandili tarihi.