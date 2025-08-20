Mevlid Kandili Diyanet takvimi 2025: Mübarek Mevlid Kandili için geri sayım

İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anmak için idrak edilen Mevlid Kandili, 2025 yılında da büyük bir manevi coşkuyla karşılanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi ile birlikte Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Müslümanlar, bu mübarek gecede camileri dolduracak, dualar edilecek ve salavatlarla Hz. Peygamber’in kutlu doğumu yad edilecek. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

2025 Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için mübarek günler arasında yer alan Mevlid Kandili bu yıl yine dualarla idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı gece olması sebebiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olan Mevlid Kandili'nin kutlanacağı tarih belli oldu. İşte Diyanet'e göre 2025 Mevlid Kandili tarihi.

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimine göre 2025 Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Tüm İslam camiasının merakla beklediği 3 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı gece olması sebebiyle İslam dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan bu geleneğin kökeni, 12. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Türkiye’de ise özellikle Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n Necat” adlı mevlid eseri ile bu gece daha anlamlı hale gelmiştir. Kandil gecelerinde mevlid okunması da bu geleneğin bir parçasıdır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Müslümanlar, Mevlid Kandili gecesini bol dua, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla ihya eder. Bu mübarek gecede şu ibadetler öne çıkar:

Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamı üzerine düşünmek

Salavat getirmek

Peygamber Efendimiz’in hayatını okumak ve örnek almak

Tövbe ve istiğfar etmek

Kaza ve nafile namazları kılmak

İmkan dahilinde sadaka vermek ve hayırda bulunmak

