İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak için her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, 2025 yılında Mevlid Kandili Eylül ayında idrak edilecek.