İslam dünyasında büyük önem taşıyan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu anmak için idrak edilen Mevlid Kandili, bu yıl eylül ayında idrak edilecek. Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve dua gecesi olan kandil, camilerde düzenlenecek programlarla kutlanacak.

İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya teşrifini anmak için her yıl Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, 2025 yılında Mevlid Kandili Eylül ayında idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri, dini günler takvimini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Müslümanlar için rahmet, bereket ve bağışlanma vesilesi olan bu özel gece, Türkiye’nin dört bir yanında camilerde düzenlenecek programlar, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve dualarla ihya edilecek.

Vatandaşlar, bu mübarek gecede namaz kılarak, dua ederek, Kur’an okuyarak ve Peygamber Efendimizi anarak kandilin manevi atmosferini yaşayacak.

