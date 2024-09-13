Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları

Mevlid Kandili mesajları için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nin anlam ve önemini dile getirmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacak. Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları örneklerini bir araya getirdik...

Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları - 1

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları - 2

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."

"Erdemin, güler yüzün, iyi davranışın evrensel örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümündeyiz. Mevlid Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. "

"Alemlere Rahmet Hz. Peygamberimizin (sav)dünyayı şereflendirdiği kutlu gecenin ülkemiz ve tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine vesile olması dileğiyle.Mevlid Kandili’nin İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa sağlık,rahmet,bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim."

"Yaratılmış olan her şeyin Mevlid kandili mübarek olsun."

Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları - 3

"Tüm canlıların mevlid kandili kutlu olsun. Allah; bir lokma, bir hırka ile yaşayan Peygamber'in yolundan ayırmasın."

"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.
Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...Mevlid kandili mübarek olsun."

"Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili..
Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."

Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları - 4

"Cemre gibi düştün kâinatın kışına
Bahar, senin elinde doğdu.Mevlid kandili mübarek olsun."

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v)’in doğduğu gece olan mübarek Mevlid Kandili'nin ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.
Dualarınız kabul, ameliniz makbul, Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."

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