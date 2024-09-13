Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları

"Tüm canlıların mevlid kandili kutlu olsun. Allah; bir lokma, bir hırka ile yaşayan Peygamber'in yolundan ayırmasın."



"Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...Mevlid kandili mübarek olsun."



"Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için

Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini

Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini

Ey gönüllerin en yumuşağı en derini

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili..

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun."