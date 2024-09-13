Mevlid Kandili mesajları 2024: Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları
Mevlid Kandili mesajları için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 14 Eylül'de idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nin anlam ve önemini dile getirmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacak. Dilek ve dua içeren Mevlid Kandili mesajları örneklerini bir araya getirdik...
Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.