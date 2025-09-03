Mevlid Kandili mesajları: Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı kandiller

"Mevlid Kandili; sevgi, hoşgörü ve merhametin yeniden hatırlandığı, gönüllerin birleştiği mübarek bir gecedir. Bu özel gecenin, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve sağlık getirmesini diliyor; dualarımızda buluşmayı temenni ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun."



"Sevgiyle atılan her adımın, edilen her duanın kabul olduğu bu mübarek gecede, kalplerimiz nurla dolsun. Mevlid Kandili’nin manevi ikliminde, sevdiklerinizle beraber huzur, sağlık ve mutluluk içinde olmanızı diliyorum. Rabbim dualarımızı hayırlara vesile kılsın."