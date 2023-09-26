Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları)
Mübarek Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi doğrultusunda 26 Eylül Salı günü idrak ediliyor. Müslüman alemi kandili dualar ve ibadetlerle geçirirken, milyonlarca vatandaş ailesine, akrabalarına, yakın dostlarına Mevlid Kandili mesajları gönderiyor. Resimli, resimsiz, anlamlı kandil mesajlarını bir araya getirdik.
Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.