Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları)

Mübarek Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi doğrultusunda 26 Eylül Salı günü idrak ediliyor. Müslüman alemi kandili dualar ve ibadetlerle geçirirken, milyonlarca vatandaş ailesine, akrabalarına, yakın dostlarına Mevlid Kandili mesajları gönderiyor. Resimli, resimsiz, anlamlı kandil mesajlarını bir araya getirdik.

Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları) - 1

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları) - 2

Mübarek Mevlid Kandili'nin tüm huzuru ve faziletiyle idrak edildiği bu anlamlı günde; eşe, sevgiliye, arkadaşa, akrabaya, dosta kandil mesajları gönderiliyor.

Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları) - 3

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Mevlid Kandilinin İslam alemine mübarek; Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan dileriz."

"Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu günde milletimizin ve İslam âleminin Mevlid kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."

"Mevlid kandilimizi kutlar ve tüm insanlığa barış,huzur ve feraset getirmesini temenni ederim."

"Tüm İslam Alemi’nin Mevlid Kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz."

Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları) - 4

"Bu kutlu gecenin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dilerim. Tüm dualarımız kardeşlik, dayanışma ve iyilikte birleşsin. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun."

"Dualarımız Müşterek, Kardeşliğimiz Daim, Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun."

"Gönlümüzden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle mevlid kandilimiz mübarek olsun."

"Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili’miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile."

"Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!"


"Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

Mevlid Kandili mesajlarla kutlanıyor (Sosyal medyada en çok beğeni alan kandil mesajları) - 5

"Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller..."

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller..."

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun."

"Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun."

DAHA FAZLA GÖSTER